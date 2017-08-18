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← Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

Поймай, если сможешь

медведь

В Прикамье с 19 августа открывается осенний сезон охоты, – пишет газета «Аргументы и Факты Прикамья». На всей территории региона с этой субботы можно будет охотиться на всю (без исключения) дичь, кабана и медведя. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю напоминает участникам охоты о необходимости соблюдения установленных правил транспортировки, обеспечения сохранности и безопасного обращения с оружием.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 16:05 в рубрике - Новости T7-inform

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← Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

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