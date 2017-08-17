Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

17 августа 2017 года председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин посетил учреждения, осуществляющие работу с населением в Индустриальном районе Перми и Пермском районе.

Игорь Сергеевич встретился с членами территориальных комиссий, ознакомился с ходом работы по организации приема заявлений избирателей о желании проголосовать по месту нахождения. Особое внимание председатель Крайизбиркома уделил работе по информированию граждан, посетив не только помещения ТИК, но и пункты приема заявлений, а также сетевые государственные организации: подразделения соцзащиты, центра занятости, ГИБДД, почтовые отделения, многофункциональные центры и т.д.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края отметил, что во всех помещениях на информационных стендах есть информация о новом порядке голосования и рассказал, почему это так важно:

«В период перед днём голосования избирательными комиссиями уделяется особое внимание именно информированию избирателей, потому что срок приема заявлений о желании проголосовать по месту фактического нахождения граждан ограничен. Каждый избиратель должен знать свои права и новые возможности. Поэтому мы серьезно проработали вопрос, начиная от разработки информационных материалов, заканчивая согласованием их размещения в учреждениях, работающих с населением», - отметил Игорь Вагин.

Промежуточные результаты проводимой работы по информированию избирателей были отмечены 16 августа в ходе заседания Центральной избирательной комиссии России. На нём было отмечено, что самая большая активность избирателей по подаче заявлений на голосование по месту фактического нахождения наблюдается именно в Пермском крае – сейчас подано более 4000 заявлений через многофункциональные центры, территориальные комиссии и пункты приёма заявлений.