Пермяки увидят настоящих белые львы Африки

В Пермском цирке сегодня прошла генеральная репетиция перед юбилейным – тысячным выступлением "Белых львов Африки". На земле этих уникальных животных осталось всего около 300. Увидеть их во всей красе можно будет в эти выходные.

С виду белоснежный Джей добряк, но постороннему человеку в клетку пальцы лучше не совать. Дрессировать этих хищников очень не просто.