Пермяки увидят настоящих белые львы Африки
В Пермском цирке сегодня прошла генеральная репетиция перед юбилейным – тысячным выступлением "Белых львов Африки". На земле этих уникальных животных осталось всего около 300. Увидеть их во всей красе можно будет в эти выходные.
С виду белоснежный Джей добряк, но постороннему человеку в клетку пальцы лучше не совать. Дрессировать этих хищников очень не просто.
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