Грандиозным праздником в субботу отметит Пермь столетний юбилей Павла Соловьева
В интервью программе "Актуально PRO Пермь" Александр Иноземцев, управляющий директор ОДК "Авиадвигатель", расскажет о том, какие подарки компания "Авиадвигатель" приготовила пермякам в честь юбилея основателя предприятия легендарного конструктора самолетных двигателей Павла Соловьева.
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