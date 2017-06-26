Актуально PRO Пермь. К столетию Павла Соловьева

Александр Иноземцев, управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК Авиадвигатель": "В этом году мы, и не только мы, все авиационщики, двигателисты нашей страны, и не только, отмечаем знаменательное событие – 26 июня исполнится 100 лет со дня рождения Павла Соловьева. Это легендарный конструктор, основатель нашей школы, в частности мой учитель". В интервью программе "Актуально. PRO Пермь" руководитель Авиадвигателя расскажет о знаменитом земляке.