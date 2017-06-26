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← «Месячник мигранта»: Знать основы

Взгляд на патриотизм. Ток-шоу на пермском ТВ

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Патриотизм без приставки "военный". Есть мнение, что отношение граждан к своей стране, основанное на поводах для гордости, и есть начало настоящего патриотизма. На 20-м фестивале теле- и радиопрограмм "Щит России" журналисты и общественные деятели обсуждали это в студии ГТРК "Пермь". Разговор получился интересным.

Метки: Общество

Опубликовано: 26.06.2017 в 09:52 в рубрике - Новости T7-inform

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