Взгляд на патриотизм. Ток-шоу на пермском ТВ

Патриотизм без приставки "военный". Есть мнение, что отношение граждан к своей стране, основанное на поводах для гордости, и есть начало настоящего патриотизма. На 20-м фестивале теле- и радиопрограмм "Щит России" журналисты и общественные деятели обсуждали это в студии ГТРК "Пермь". Разговор получился интересным.