Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром»
26-летний голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром» по схеме 2+1. В прошлом сезоне он был основным вратарем клуба «Тосно», завоевавшего путевку в РФПЛ, а до этого играл за «Мордовию», «Урал», «Химки» и «Волгу». Артур прошел школу юношеских сборных России.
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