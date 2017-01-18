Следком: Похищение девочки в Оренбурге совершил пермяк

Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела по факту похищения 12-летней девочки. Руководством следственного управления дано поручение о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования.

17 января около трех часов дня неизвестный, применив насилие, бросил ребенка в багажник автомобиля Лада-Гранта, белого цвета и увез 12-летнюю Дьякову Анастасию в неизвестном направлении.

Как сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области, по дороге следования девочка отправила смс маме, переговорила с ней и попросила помощи. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, что позволило своевременно организовать поисковые мероприятия. К поиску оперативно подключились и волонтеры, в течение нескольких часов удалость установить местонахождение ребенка и лица, совершившего похищение. Благодаря неравнодушным жителям города и слаженным действиям оперативников ребенка удалось найти быстро. Девочка жива и здорова, но сильно напугана.

Похитителем оказался ранее не судимый 29-летний житель Пермского края, временно проживающий в Оренбурге, куда приехал на заработки в ноябре. В настоящее время оперативниками проверяется версия о причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям, в том числе происшествию в Степном поселке города Оренбурга о попытке нападения на двух девочек.Не исключено, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних совершил один и тот же человек. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.