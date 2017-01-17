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УФАС проверит «голос Путина»
"Голос Путина" в рекламе на радио «Болид ФМ» возмутил пермяков. Как сообщает заявитель, ролик транслировался в январе этого года. В настоящее время Пермское УФАС России проверит законность использования «голоса Путина» в рекламе квеструма.
Человек, говорящий голосом, похожим на голос президента, предлагает пермякам посетить квеструм. «По всем вопросам обращайтесь ко мне или к моей секретарше», - сообщает голос из ролика.
Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении.
В целях проведения предварительной проверки Пермское УФАС России направило в адрес радиостанции запрос о данном ролике. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела.
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