УФАС проверит «голос Путина»

"Голос Путина" в рекламе на радио «Болид ФМ» возмутил пермяков. Как сообщает заявитель, ролик транслировался в январе этого года. В настоящее время Пермское УФАС России проверит законность использования «голоса Путина» в рекламе квеструма.

Человек, говорящий голосом, похожим на голос президента, предлагает пермякам посетить квеструм. «По всем вопросам обращайтесь ко мне или к моей секретарше», - сообщает голос из ролика.

Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении.