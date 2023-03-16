Медведица Туся выспалась. Конноспортивный клуб приглашает на благотворительный фестиваль «Комоедица»

С наступлением полноценной весны из зимней спячки вышла медведица Туся. Бывшая цирковая артистка во время пандемии осталась без работы, ее приютили в конноспортивном клубе возле Юго-Камска. Теперь здесь она - всеобщая любимица.Медведица Туся вышла из зимней спячки и принимает гостей. Уже почти два года она живёт в Юго-Камском конноспортивном клубе, став одним из его питомцев. Зима прошла хорошо, Туся выспалась, рассказали в клубе, и готова к новому сезону.

Раиса Бакилина: "В прошлую спячку она проснулась вяленькая, а нынче она уже скачет".

Если есть уход и забота, то и зверь будет чувствовать себя комфортно. Для этого надо регулярно наводить порядок в вольере, и, конечно, питание. Медведица любит каши, мясо, молоко, орехи, ягоды, фрукты и не только.

Сегодня и холодок и медок, всё вместе. Это лакомство - любимое!

Когда-то Туся выступала в передвижном цирке, но случился коронавирус, и медведица оказалась не у дел, без представлений и тренировок. В итоге обстоятельства сложились так, что после череды попыток куда-то пристроить зверя, она попала сюда.

Анастасия Ушакова: "Она очень доброжелательна к людям, она, как домашнее животное, как ребёнок, к ней так люди и относятся".

Представителей животного мира здесь немало, понятно, что это лошади - большие и маленькие. И непросто для красоты - верховая езда практикуется круглый год.

Ещё есть ламы, Галина и Василий, разнообразные птицы.

Или вот - корабль пустыни по имени Эльза - большая и важная.

При этом надо сказать, что фрукты и овощи пользуются популярностью у многих питомцев клуба - вот, например, лисы, вроде бы хищники, но от морковки не откажутся.

Что же касается Туси, 19 марта в клубе намечается благотворительный этнофестиваль «Комоедица» - праздник весны, посвящённый как раз пробуждению медведя. А на собранные средства организаторы хотят значительно увеличить Тусино жилище.