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В Перми состоится премьера фильма «Сердце пармы»
В фойе кинотеатра «Синема Парк Кристалл» для зрителей организаторы создадут мир средневековья, где пройдут состязания ратников, а также откроются ремесленные ряды и состоится флэшмоб из танцев XV века в интерьерах древней Чердыни.
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