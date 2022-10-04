Гастроли нового шоу «Бурлеск» в Перми продлятся до 16 октября

Длится почти три часа, а в конце зрители аплодируют стоя. Пермь тепло принимает новое шоу Королевского цирка Гии Эрадзе "Бурлеск". Обезьяны выполняют каждую команду дрессировщиков Александра и Дмитрия Дудкиных. Чтобы номера получились идеальными, к каждому животному братья ищут свой подход. К примеру, у зебры нужно заслужить доверие.

Александр Дудкин, дрессировщик: "Если они тебе не будут доверять, они тебе никогда в жизни ни копыто не дадут, ни обнять, ни поцеловать".

А еще на манеже как экзотические животные - лемуры, страусы, кенгуру, дикобразы, так и дрессированные лошади, собаки и медведи.

А этот номер называется «Групповая трансформация Фаберже». Шесть пар артистов синхронно сменяют свои наряды под классические мотивы музыки Чайковского.

Более сотни признанных артистов разных жанров королевского цирка Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании выступают на манеже Пермского цирка с новым шоу «Бурлеск». Увидеть феерию уже успели тысячи жителей Прикамья.

Один из самых невероятных номеров - «Погружаясь в любовь». Под куполом цирка пара гимнастов выполняет трюки без страховки под дождём.

«Бурлеск» - обладатель высших наград мировых фестивалей, в том числе «Золотого клоуна» в Монте-Карло. Это самая престижная награда, аналог «Оскара» в мире цирка. Целый год шоу не сходило с арены Московского цирка Никулина и теперь добралось до Перми в рамках всероссийского тура.

Гия Эрадзе, художественный руководитель «Королевского цирка», втор идеи и создатель шоу «Бурлеск»: "Это замечательно, что мы приехали сюда, безусловно, тёплый зритель. Абсолютно доволен по одной причине - потому что зритель доволен. Для меня самая большая похвала и всё, что меня вдохновляет на создание дальнейшего - это реакция зрителя".

Многие аттракционы не имеют аналогов в мире. Это восстановленный номер «Жонглеры на стрелах». В нем уникальный аппарат вращается внутри манежа и поднимает артистов под самый купол.

Милана Чухланцева: "Очень круто, у меня впечатлений много осталось про акробатов, про животных.

Шоу длится без малого три часа, в завершении зрители аплодируют стоя".

Гастроли нового шоу «Бурлеск» в Перми близятся к финалу. Увидеть цирковой спектакль могут все желающие каждые выходные до 16 октября включительно.