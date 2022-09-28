В Лысьве прошел фестиваль «Созвездие двух Туфанов»

"Созвездие двух Туфанов". Под таким названием в Лысьве прошел межмуниципальный фестиваль татарской литературы.

И по-татарски, и по-русски - песни на фестивале «Созвездие двух Туфанов» звучали сразу на двух языках. Коллектив из села Янычи Пермского района «Энже», то есть «Жемчужина», уделили внимание не только исполнению, но и аутентичности внешнего вида.

Не менее эффектные наряды выбрали для своих выступлений участники конкурса драматического творчества и художественного слова. Но для жюри на первом месте стояла душевность исполнения отрывков из спектаклей драматурга Туфана Миннуллина и стихов поэта Хасана Туфана.

Рифат Джамал, заместитель председатель Союза писателей Республики Татарстан: "Они искренне творят и выступают, и каждого хочется наградить и отметить".

Также в стенах лысьвенского КДЦ можно было познакомиться с различными традициями татарского народа.

Неслучайно, что в интерьере татарской избы так много представлено поделок гусей. Дело в том, что один из древних праздников татар называется «Коз омэсе», что значит «Гусиное перо».

По словам организаторов, главная цель подобных мероприятий - гармонизация межнациональных отношений и сохранение самобытности татарского языка.

Замиря Мухаева, председатель Национального культурного центра татар города Лысьвы: "У нас очень много работы проводится – это сабантуи, тематические вечера, мы приглашаем артистов из Казани, людей искусства, чтобы молодежь знала, чем жила, живет наш территория".

Всего на территории Прикамья проживают 115 тысяч пермских татар. По численности они занимают второе место после русских.

Халил Фарвазетдинов, председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края»: "Это мероприятие – это как раз для того, чтобы мы могли сохранить свой язык. Первоочередная задача автономии состоит именно в том, чтобы была сохранность нашего языка, наших традиций, культуры".

Фестиваль «Созвездие двух Туфанов» прошёл при поддержке краевого Минкульта, Пермского дома народного творчества «Губерния» в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона».

Лучших исполнителей песен и чтецов на татарском языке наградили дипломами и сувенирами, а самое главное, что участвовали все желающие, независимо от рода деятельности, национальности, религиозных убеждений.