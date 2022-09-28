Пермь в пятый раз примет фестиваль Мартина МакДонаха

Фестиваль Мартина МакДонаха (16+) пройдёт в Перми с 1 по 7 октября. Легендарный МХТ им. Чехова представит новую пьесу Мартина МакДонаха «Очень-очень-очень тёмная материя». Новосибирский театр кукол покажет первый в мире спектакль по МакДонаху в кукольном формате – «Королева красоты из Линейна» на сцене Пермского театра кукол. Чёрную комедию «Палачи» зрители смогут увидеть в масштабной версии большого формата Новокузнецкого драматического театра на сцене пермского Театра-Театра. Театр «У Моста» показывает свои постановки вне фестивальной программы, и это настоящий подарок для зрителя. «У Моста» представит любимое и ценное: «Красавицу из Линэна», «Калеку с Инишмана», «Безрукого из Спокэна» и «Палачей». Стартует V МакДонахФест новой постановкой знаменитого театра — спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада».
Репертуар фестиваля разнообразен, но все постановки объединяет любовь к парадоксальному и невероятному таланту «Тарантино от театра», как называют МакДонаха в Европе. Гостями фестиваля станут театры из Республики Беларусь и Казахстана.
В программу фестиваля входят мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков из России.
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