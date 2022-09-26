Театр-Театр представляет драму по мотивам романа Евгения Замятина «Мы»

В пермском академическом «Театре-Театре» сегодня вечером покажут пластическую драму по мотивам романа Евгения Замятина «Мы». Согласно сюжету, действие происходит в высокоразвитом Едином государстве, за стеной которого — дикий мир, где живут не знающие технологий люди. Режиссеры-хореографы – заслуженный артист России Егор Дружинин и Дмитрий Масленников."Почему «Мы», почему сегодня? Каждой притче соответствует своя эпоха. Сейчас многие обращаются к Шварцу, Замятину, Хаксли, Оруэллу, потому что в мире для этого возникают определённые предпосылки. Мы живём циклично, не делаем выводов из совершённых ошибок, забываем историю. И тогда на помощь приходит литература, напоминая, чем это может обернуться. Несмотря на то что роман «Мы» был написан сто лет назад, но про далекое будущее, мы хотели бы, чтобы зритель проецировал то, что происходит на сцене, на себя самого. Мне кажется, это мощный инструмент самосовершенствования, потому что только видя себя со стороны, мы задумываемся о том, кто мы такие», - отмечает Егор Дружинин.