"Джаз-лихорадка": большой праздник джаза в Перми
В 17.00 она откроется взрывным эстрадно-джазовым коктейлем от музыкального проекта СЕ ЛЯ ВИ (Пермь);
в 17.45 на сцену выйдет хорошо знакомый и любимый пермяками коллектив «Rhythm and Bekker» (Ижевск);
в 18.45 - квартет Сергея Проня (Екатеринбург), в чьём творчестве удивительным образом сочетаются серьезность и ироничность, изысканные мелодии и живая энергия;
в 19.40 - мощные сontemporary jazz и free jazz, щедрые энергетика и позитив от трио Валерия Степанова (Москва);
в 20.40 завершает программу первого дня единственное в своём роде петербургское трио Вячеслава Гайворонского (Санкт-Петербург). Музыканты перемешивают чуть ли не все известные жанры и стили импровизационной музыки. Равнодушным остаться невозможно!
Программа второго дня фестиваля, 16 октября:
в 17.00 - качественное исполнение и великолепная техника от оркестра Константина Березина;
в 17.45 - звезда уральской школы Роман Аверин и 45 Roman Averin Project;
в 18.45 - живой и цепляющей SoFix;
19.45 - квинтет Евгения Побожия (Москва) – одного из лидеров московской джазовой сцены, гитариста, композитора, первого российского музыканта-победителя Herbie Hancock Institute of Jazz Guitar Competition 2019, самого значимого конкурса в мире джаза;
в 20.40 - второй день "Джаз-лихорадки" завершится грандиозным выступлением оркестра под управлением Е. Манцирина.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми выступят московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова
В Перми открывается фестиваль документального кино «Флаэртиана»
«Пермская прогулка»: ходьбе все возрасты покорны
Бабье лето: в Прикамье ожидается потепление
Вышел второй трейлер эпической экшн-драмы «Сердце пармы»
Телеканал "МУЛЬТ" объявил Всероссийский конкурс "Голос канала"
Чудесное спасение кота
Пермская улица стала съемочной площадкой
Завораживающая красота полярного сияния. Видео
Пермские художники к рок-н-роллу всегда готовы
Добавить комментарий: