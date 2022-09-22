"Джаз-лихорадка": большой праздник джаза в Перми

Один из известнейших джазовых фестивалей Прикамья вновь соберет любителей музыки и представит яркие джазовые коллективы со всей России. 15 октября в культурном пространстве "Часовой завод" состоится открытие долгожданной "Джаз-лихорадки". Здесь же 16 октября пройдет и второй день фестиваля. Завершится джазовой марафон 17 октября гала-концертом в ДК им. А.Г. Солдатова. Программа первого дня, 15 октября:В 17.00 она откроется взрывным эстрадно-джазовым коктейлем от музыкального проекта СЕ ЛЯ ВИ (Пермь);в 17.45 на сцену выйдет хорошо знакомый и любимый пермяками коллектив «Rhythm and Bekker» (Ижевск);в 18.45 - квартет Сергея Проня (Екатеринбург), в чьём творчестве удивительным образом сочетаются серьезность и ироничность, изысканные мелодии и живая энергия;в 19.40 - мощные сontemporary jazz и free jazz, щедрые энергетика и позитив от трио Валерия Степанова (Москва);в 20.40 завершает программу первого дня единственное в своём роде петербургское трио Вячеслава Гайворонского (Санкт-Петербург). Музыканты перемешивают чуть ли не все известные жанры и стили импровизационной музыки. Равнодушным остаться невозможно!Программа второго дня фестиваля, 16 октября:в 17.00 - качественное исполнение и великолепная техника от оркестра Константина Березина;в 17.45 - звезда уральской школы Роман Аверин и 45 Roman Averin Project;в 18.45 - живой и цепляющей SoFix;19.45 - квинтет Евгения Побожия (Москва) – одного из лидеров московской джазовой сцены, гитариста, композитора, первого российского музыканта-победителя Herbie Hancock Institute of Jazz Guitar Competition 2019, самого значимого конкурса в мире джаза;в 20.40 - второй день "Джаз-лихорадки" завершится грандиозным выступлением оркестра под управлением Е. Манцирина.