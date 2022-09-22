В Перми выступят московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова





В субботу, 24 сентября, в Перми в частной филармонии «Триумф» выступят известные московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов впервые дадут специальный концерт (12+) с программой из произведений Ференца Листа. Начало концерта в 19:00. Купить билеты

Оба пианиста известны прекрасной культурой звука и своими изысканными интерпретациями романтической музыки Листа, Моцарта, Шумана, Шопена, Равеля. Но любовь именно к виртуозной романтике Листа, одного из самых известных пианистов своей эпохи, проявляется в создании концертных программ вокруг имени Листа. Два разных по творческой манере пианиста - и один Лист, весь вечер отдан почти только ему. В программу «Рапсодии утешения» вошли восемь «Венгерских рапсодий», два «Утешения» и два «Забытых вальса».

«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист - удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.