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В Перми выступят московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова
В субботу, 24 сентября, в Перми в частной филармонии «Триумф» выступят известные московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов впервые дадут специальный концерт (12+) с программой из произведений Ференца Листа. Начало концерта в 19:00. Купить билеты
Оба пианиста известны прекрасной культурой звука и своими изысканными интерпретациями романтической музыки Листа, Моцарта, Шумана, Шопена, Равеля. Но любовь именно к виртуозной романтике Листа, одного из самых известных пианистов своей эпохи, проявляется в создании концертных программ вокруг имени Листа. Два разных по творческой манере пианиста - и один Лист, весь вечер отдан почти только ему. В программу «Рапсодии утешения» вошли восемь «Венгерских рапсодий», два «Утешения» и два «Забытых вальса».
«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист - удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.
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