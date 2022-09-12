Вышел второй трейлер эпической экшн-драмы «Сердце пармы»

Представлен второй трейлер эпической экшн-драмы «Сердце пармы» (16+) - совместного проекта компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, - до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, - до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни – чувство или долг.В «Сердце пармы» - масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.Александр Кузнецов, исполнитель роли князя Михаила/ Михана: «Меня утвердили в последний момент. Вроде, какой из меня князь? У меня сломан нос, не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили. Для меня это важнейшая роль. Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо. Этот роман читали многие люди, и они ждут высокого результата от фильма».Режиссер проекта - Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх».Антон Мегердичев, режиссер: «Весь свой жизненный путь главный герой хотел избежать войны, но обстоятельства, как это часто бывает, делают из него непобедимого воина. Он проходит путь от отрицания до несгибаемости, проходит путь человека и мужчины до конца и остается жив».Напомним, съемки картины начались в конце 2018 года и проходили на территории Пермского края, в частности в Губахинском городском округе - в Каменном городе, на Крестовой горе, Шумихинских озерах, а также в районах рек Усьвы, Камы и Нижней Косьвы. Для съемок фильма на площадках были построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях.Алексей Иванов, автор романа «Сердце пармы», высоко оценил экранизацию: «Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века».Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября и обещает стать главным кинособытием года. Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).