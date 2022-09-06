Телеканал "МУЛЬТ" объявил Всероссийский конкурс "Голос канала"
Профессиональное жюри оценит все работы и определит победителей. Главный приз – возможность услышать собственный голос в эфире телеканала «МУЛЬТ»! К конкурсу приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 12 лет (включительно).
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