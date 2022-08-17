Пермские художники к рок-н-роллу всегда готовы

В пермской Арт-резиденции открылась выставка «Всегда готов к рок-н-роллу». Знаменитые художники из Прикамья и не только собрались, чтобы под музыку написать новые картины. Любой желающий мог воочию лицезреть, как создаются шедевры, а также пообщаться с мастерами. Организаторы отмечают, что экспозиция необычная и схожа с фестивалем. Юрий Шикин, художник: "Они не иллюстрации, они просто эмоциональный ряд, ответ на ту музыку, которую я слушаю. И та моя благодарность, потому что всегда слушаешь и чем-то надо возвращать. Этим возвращаю. Идея была, что это продолжение рок-лайна. То есть такой маленький формат музыкального фестиваля".На выставке, которая продлится до 18 сентября, представлено около сотни картин, а также различные скульптуры. К каждому экспонату можно подойти и прикоснуться. А кого-то экспозиция вдохновит на новые идеи.