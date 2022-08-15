"Флюгер": пермская эспланада превратилась в уличный театр
У фестиваля в этом году появилось новое оформление, кроме фото и арт-зон, появилась лаунж-зона. Здесь можно передохнуть и дождаться представления.
Елена Хаткевич, директор ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»: "Третий раз проходит фестиваль уличных театров "Флюгер". Рады видеть 13 коллективов на площадке. Мы проводим фестиваль в допандемийном формате. Очень рады, что всем можем дать доступ - подойти, потрогать и пообщаться с артистами".
Неваляшки, ходулисты, живые скульптуры. Несколько площадок работают одновременно. Гости перемещаются между ними, где интереснее- там и останавливаются.Всего за два дня гостям представили 13 премьер - эклектика и удивление гарантированы. Ведь в этом и заключается суть фестиваля уличных театров "Флюгер".
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