"Флюгер": пермская эспланада превратилась в уличный театр

В выходные на эспланаде в Перми состоялся фестиваль уличный театров "Флюгер". Выступления артистов в течение двух дней проходили в разных форматах: тематические променады, полноформатные спектакли, шоу, петрушечные театры и многое другое.У фестиваля в этом году появилось новое оформление, кроме фото и арт-зон, появилась лаунж-зона. Здесь можно передохнуть и дождаться представления.Елена Хаткевич, директор ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»: "Третий раз проходит фестиваль уличных театров "Флюгер". Рады видеть 13 коллективов на площадке. Мы проводим фестиваль в допандемийном формате. Очень рады, что всем можем дать доступ - подойти, потрогать и пообщаться с артистами".Неваляшки, ходулисты, живые скульптуры. Несколько площадок работают одновременно. Гости перемещаются между ними, где интереснее- там и останавливаются.Всего за два дня гостям представили 13 премьер - эклектика и удивление гарантированы. Ведь в этом и заключается суть фестиваля уличных театров "Флюгер".