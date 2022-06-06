Пермяки празднуют день рождения А.С. Пушкина и День русского языка
В течение дня школьники из разных творческих объединений также придут к памятнику Пушкину и будут читать его стихи. А в центральной городской библиотеке, которая носит имя поэта, состоится мастер-класс в технике пластелинография "Портрет Александра Пушкина". Также здесь прочитают лекцию о том, как связана судьба поэта с городом Пермь. Вечером запланирован концерт классической музыки.
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