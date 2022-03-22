В пермский храм привезли две христианские реликвии

В пермский Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу ул. Лодыгина 40а привезли икону с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца и ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского. Святыни будут находиться в храме по 1 мая включительно. Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9:00, вечером в 17:00. Кроме того, ежедневно в 16:30 будут читаться акафисты Святителям Николаю и Луке. Ежедневно, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам. Храм открыт ежедневно, с 8:00 до 19:00.Православные обращаются к Святителю Николаю с молитвами об исцелении от болезней, защите, покровительстве в дороге, спасении от бедности, помощи в счастливой семейной жизни.К Святителю Луке Крымскому обращаются при тяжелых неизлечимых болезнях. Святитель Лука считается покровителем медицинских работников. Врачи верят, что обращение к нему поможет установить правильный диагноз пациента и успешно провести лечение. Зачастую паломники просят у святителя благословения для родителей, укрепления моральных сил и семейных отношений.