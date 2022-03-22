Две полосы и ливневая канализация. Археологи показали часть Соликамского почтового тракта

В Перми нашли самую старую дорогу. Во время археологических раскопок на территории завода имени Шпагина, откуда когда-то и началась история города, почти в целости и сохранности обнаружили часть Соликамского почтового тракта. Он был построен в 18 веке из бревен, имел две полосы и даже ливневую канализацию. Главная находка здесь уже откопана. В этот раз ученые нашли самую древнюю дорогу Перми - Соликамский почтовый тракт.Деревянные брусья и две полосы. Именно так выглядит самая первая дорога в Перми, построенная в 18-м столетии. Соликамский тракт соединял два города: Пермь и Соликамск.Ну, а позже и все остальные города Российской империи. По магистрали ездили в Сибирь послы и торговцы, к местным воеводам спешили государевы люди. Здесь везли денежную казну и меха сборщики налогов, доставляли на торговые российские рынки пермскую соль.Людмила Романова, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Для нас, для пермяков — это посёлок, с которого начался наш город. Дорога, которая соединяла сначала Пермь с Соликамском и, соответственно, Пермь с Сибирью, это очень значительный пласт истории".Археологические раскопки на заводе Шпагина ведутся третий месяц. За это время ученые нашли здесь больше трех сотен исторических артефактов. Монеты, фрагменты посуды, орудия труда.Что касается древней дороги - она будет уничтожена. Археологические раскопки на территории исторического памятника — обязательная работа перед возведением здесь нового здания художественной галереи.Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Если бы это вписалось в проект галереи, и было бы законсервировано под стеклом, это было бы, конечно, идеально. Так просто прийти на строительную площадку не каждому повезет. У вас уникальный шанс постоять на дороге 18-го века".Всё же части найденного артефакта будут отобраны учеными для дальнейших исследований. Закончить раскопки ученые планируют в апреле этого года.