Самая вкусная ярмарка года в Перми закроется в ближайшее воскресенье. Гости столицы Прикамья разъедутся по домам от Абхазии до Камчатки. А пока еще есть возможность устроить себе гастрономический праздник, можно даже ничего не покупать, на этой ярмарке все принято пробовать.На прилавках ярмарки «От Абхазии до Камчатки» представлена экологически чистая фермерская продукция со всех уголков страны.Среди изобилия стендов с мясной продукцией, гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Например, бастурмой, сыровяленой кониной и косулей в гранатовом соусе, мясом дикого фазана, олениной или легендарным хамоном.Настолько продавцы уверены в качестве предлагаемой продукции, что всё-всё предлагают попробовать.Удачным подарком ценителям хороших продуктов станут знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани.Для любителей рыбки есть дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. А ещё разные виды икры.А ещё мёд, варенье, ароматная аджика, таких в обычном магазине не купишь.На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету, и впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент. Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно на Пермской ярмарке по 16 января.