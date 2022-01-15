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Самая вкусная ярмарка года в Перми закроется в ближайшее воскресенье
На прилавках ярмарки «От Абхазии до Камчатки» представлена экологически чистая фермерская продукция со всех уголков страны.
Среди изобилия стендов с мясной продукцией, гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Например, бастурмой, сыровяленой кониной и косулей в гранатовом соусе, мясом дикого фазана, олениной или легендарным хамоном.
Настолько продавцы уверены в качестве предлагаемой продукции, что всё-всё предлагают попробовать.
Удачным подарком ценителям хороших продуктов станут знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани.
Для любителей рыбки есть дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. А ещё разные виды икры.
А ещё мёд, варенье, ароматная аджика, таких в обычном магазине не купишь.
На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету, и впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент. Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно на Пермской ярмарке по 16 января.
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