За 20 дней кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» составили почти 2 млрд рублей

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Параллельно в кино идет еще одна успешная работа российские кинематографистов – драма «Чемпион мира». Картина повествует о легендарном поединке между двумя знаменитыми шахматистами – Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Действие разворачивается в 1978 году в филиппинском городе Багио. Игра длится несколько месяцев, шахматисты идут нога в ногу и всего одна ошибка решит судьбу поединка.
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