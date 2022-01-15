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За 20 дней кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» составили почти 2 млрд рублей

За 20 дней проката кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» составили почти два миллиарда рублей при бюджете в 454 миллиона. На протяжении трех фильмов остаются бессменными главные герои – богатырь Иван, его суженая Василиса, Баба-Яга, Кощей, Водяной, Колобок. В новой серии появляется еще и Жар-птица в исполнении Филиппа Киркорова. Основные действия разворачиваются в современной Москве. В кинотеатрах Перми спрос на «Последнего богатыря» не спадает даже после завершения новогодних каникул.
Параллельно в кино идет еще одна успешная работа российские кинематографистов – драма «Чемпион мира». Картина повествует о легендарном поединке между двумя знаменитыми шахматистами – Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Действие разворачивается в 1978 году в филиппинском городе Багио. Игра длится несколько месяцев, шахматисты идут нога в ногу и всего одна ошибка решит судьбу поединка.

Опубликовано: 15.01.2022 в 17:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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