Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов

Теодор Курентзис провел в Перми мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов. Выбрать участников было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место.Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.

Елизавета Корнеева, студентка Московской консерватории (г. Москва): "В плане дирижирования маэстро обращал внимание на какие-то музыкальные фразы и на технику и говорил о том, что важно взаимодействовать с певцом, петь с музыкантом, дышать с музыкантом. Понимать где он дышит, как он дышит. А также важен зрительный контакт." Анна Фефилова куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля: Это такая ювелирная работа, которой не владеет никто. Этому не учат в оперных консерваториях, опыта работы с певцами у дирижёров очень мало. Для дирижёров и вокалистов это такой опыт, совместный, уникальный, с маэстро, и с такими нюансами и деталями, до которого обычно доходят люди только в зрелом возрасте."

В финале мастер-класса произошло как обычно невозможное. Исполнители в особенности вокалисты начали петь действительно по-другому. Как это удалось маэстро - осталось загадкой даже для тех, кто присутствовал в зале все четыре часа.