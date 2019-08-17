Кировская меховая фабрика презентовала новинки к зимнему сезону
Соседи кировчане до воскресенья включительно готовы отдать свои знаменитые уже в Перми шубы со скидкой в 20 процентов. Или в рассрочку. Акция была объявлена сегодня и будет актуальна все выходные, до 18 августа.
Фирменный магазин кировской меховой ярмарки работает на четвертом этаже торгового центра «Домино». Здесь представлены как классические образцы, так и новинки. Самым лучшим подарком к наступлению холодов, конечно, будет шуба из норки. Мех натуральный или стриженный. Широкая цветовая гамма: пастель, махагон, крестовый графит. Есть модели ярких цветов. Размерный ряд - от 40-го до 64-го. Шубы как длинные, так и короткие. Взыскательных модниц, возможно, заинтересуют такие новинки сезона, как "парижанка" и "москвичка" . Они отличаются длиной. У москвички - гладкий верх и поперечные пластины по низу. Есть модели из короткошёрстного велюра. Для автоледи подойдет укороченный вариант "летучей мыши". Многие изделия украшает отделка из лисы и чернобурки. Все шубы сделаны из сырья собственного зверохозяйства. А качество гарантирует специальный чип.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
При покупке квартиры можно вернуть из бюджета до 650 тыс. рублей
Секреты оформления кухни или столовой в стиле лофт
Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...
Замена замков, на что обратить внимание?
Некоторые факты о «Бриллиантовой руке»
Сравнительный прогноз на матч Локомотив — Рубин 15 июля 2019
В Сицилии празднуют Дни пермской культуры.
Египетская сила Бориса Клюева
Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму
Королева Аглая Шкиловская
Добавить комментарий: