Кировская меховая фабрика презентовала новинки к зимнему сезону

Соседи кировчане до воскресенья включительно готовы отдать свои знаменитые уже в Перми шубы со скидкой в 20 процентов. Или в рассрочку. Акция была объявлена сегодня и будет актуальна все выходные, до 18 августа.

Фирменный магазин кировской меховой ярмарки работает на четвертом этаже торгового центра «Домино». Здесь представлены как классические образцы, так и новинки. Самым лучшим подарком к наступлению холодов, конечно, будет шуба из норки. Мех натуральный или стриженный. Широкая цветовая гамма: пастель, махагон, крестовый графит. Есть модели ярких цветов. Размерный ряд - от 40-го до 64-го. Шубы как длинные, так и короткие. Взыскательных модниц, возможно, заинтересуют такие новинки сезона, как "парижанка" и "москвичка" . Они отличаются длиной. У москвички - гладкий верх и поперечные пластины по низу. Есть модели из короткошёрстного велюра. Для автоледи подойдет укороченный вариант "летучей мыши". Многие изделия украшает отделка из лисы и чернобурки. Все шубы сделаны из сырья собственного зверохозяйства. А качество гарантирует специальный чип.