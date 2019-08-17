Парфюм Bleu de Chanel – аксессуар для настоящего мужчины

Шанелевские ароматы давно превратились в легенду. Они становятся объектом для подражания и восхищения, однако вряд ли кому удастся превзойти столь божественные и чарующие с первых же секундах знакомства духи, в объятиях которых хочется находиться вечно. Аромат для мужчин Blue de chanel https://www.butik-aromatov.ru/product_10.html - яркое свидетельство элегантности и эксклюзивности продукции величайшего парфюмерного дома. Его утончённое, классическое звучание способно пробуждать уверенность практически в любом мужчине.

Немного из истории создания аромата современных рыцарей

Как и множество других шедевров бренда, эти духи были созданы парфюмером Жаком Польжем. Над его палитрой он работал почти два десятилетия, вложив в ее создание свой колоссальный опыт и мастерство по производству ароматов. Парфюмерная вода увидела свет в августе 2010 - день, когда родилась непревзойдённая основательница бренда Коко Шанель.

«Блю де Шанель» явился наиболее ожидаемым ароматом для армии поклонников бренда. Предназначенный для мужчины-совершенства, он поистине безупречен. Впервые слыша запах, сразу становится понятно, что носить его может исключительно сильный, романтичный и сексуальный мужчина, который давно вышел за рамки навязываемых обществом правил. Будучи хозяином жизни, он готов изменять её по своей прихоти.

Реклама парфюма, объединившего мотивы уверенный зрелости со свежестью юности, очень хорошо передает его характер. В ролике Мартина Скорсезе буквально за считанные секунды раскрывается суть современного рыцаря - решительного в поступках, непредсказуемого и властного. Едва ли не каждая женщина мечтает именно о таком мужчине.

Характеру аромата соответствует и флакон, чей декор представлен в синем оттенке, мало-помалу переходящем в чёрный. Совершенство линий и никакой излишней навязчивости.

Купить блистательное ароматное творение именитой марки вы можете в интернет-магазине «Бутик ароматов» https://www.butik-aromatov.ru/. Обладание им - это свидетельство безупречного вкуса и идеального чувство стиля, и с ним настоящему мужчине за не захочется расставаться.

Букет аромата-легенды на все случаи жизни

Как уже говорилось, «Блю де Шанель» отличается элегантностью и строгостью. Его палитра гармонична и продумана до мельчайших деталей. На старте обоняние будоражат цитрусы, соединённые с ветивером и розовым перцем. Пленительное сердце парфюма переливается грейпфрутовым и кедровыми оттенками, с которыми идеально сочетаются древесные ноты и отголоски цитрусовых плодов. В базе звучит имбирно-сандаловый микс. Несколько смягчает это единение аромат ладана, придавая ему более загадочное и обольстительное звучание.

Поскольку духи лишены навязчивого, длинного шлейфа, они станут идеальным выбором для каждодневного пользования. При этом Blue de chanel будут органично звучать как в офисной рабочей атмосфере, так и по вечерам во время безудержной вечеринки!