Подписка на пермскую газету «Эфир» 2019





Дорогие читатели!

К сожалению, количество газетных киосков в Перми продолжает заметно сокращаться! Напомним, что причиной тому является решение Верховного суда, которое признало законным пермский запрет на размещение киосков на придомовой территории (частной территории многоквартирных домов). Вот почему многие киоски стали пропадать с привычных мест. Если вы опасаетесь, что возле вашего дома не останется киоска, где можно будет купить любимую газету «Эфир», есть альтернативный вариант –подписаться на «Эфир» по замечательно низкой цене, чтобы газету приносили прямо вам в почтовый ящик! Только до 20 июня вы можете оформить альтернативную (редакционную) подписку на газету «Эфир» на вторую половину 2019 года всего за 444 рубля! В расчете на стоимость одного экземпляра это дешевле, чем покупать газету «Эфир» в розницу, причем в эту цену уже включена доставка газеты на домашний адрес.

Обратите внимание: осуществлять доставку будет не «Почта России», а специальные курьеры под контролем редакции газеты «Эфир».

Оформить альтернативную подписку на газету «Эфир» очень просто. Для этого вам нужно:

– вырезать квитанцию, опубликованную на этой странице;

– вписать в нее ваши Ф. И. О. и адрес доставки газеты, а также номер вашего контактного телефона (для уточнения возможных вопросов, связанных с доставкой);

– произвести оплату по данной квитанции в любом отделении Сбербанка (или через Сбербанконлайн) либо в любом другом банке. (Обратите внимание: банки могут взимать комиссию за перевод.) И всё!

Не нужно больше переплачивать, не нужно тратить время на поиски любимой газеты в продаже – курьер привезет свежий номер газеты «Эфир» в ваш почтовый ящик, а вы заплатите меньше, чем при покупке газеты в киоске!

Внимание! Данная услуга предоставляется только для жителей г. Перми (кроме пос. Новые Ляды)! Альтернативная подписка для жителей других населенных пунктов Пермского края пока не оформляется.

Если у вас остались вопросы по оформлению альтернативной подписки на газету «Эфир» – звоните по телефону редакции (342) 282-05-58.



