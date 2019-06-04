Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Одежда вызывающая огромный шквал эмоций

Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер! →

Современные подходы массовых смс-рассылок

Sms рассылка - востребованный и результативный инструмент маркетинга. Конверсии от текстовых сообщений в среднем выше на 17%, чем от предложений в инбоксе электронных почтовых ящиков. Статистика показывает, что клиенты более лояльны к информации, полученной в смс-ках, она воспринимается как более личная, адресная.

 

 

Виды и способы смс-рассылок

Бизнес, заинтересованный в эффективности вложений, использует специальные сервисы, рассылающие на телефонные номера адресатов сообщения. Рассылка сообщений бывает:

  • - приветственной;
  • - реактивационной;
  • - информационной;
  • - акционной;
  • - триггерной;
  • - праздничной и т.д.

Различные сервисы, осуществляющие доставку текстов через GSM, CDMA, с помощью клиентских API, поддерживающие работу через протоколы CRM, CMS, SMPP, HTTP/HTTPS и т.п., интегрированные с ecommerce-системами и SaaS-облачными инструментами, предлагают клиентам еще и собственные платформы: сайты, программы и приложения для массового информирования через sms.

Клиенту достаточно зарегистрироваться, создать в личном кабинете профиль с адресной книгой, шаблонами текстовых сообщений, протестировать работу сервиса и настроить время и объем рассылаемых смс. Удобство заключается в возможности выбора формы работы с этими службами:

  • - через личный кабинет на сайте сервиса;
  • - скачать на свой носитель программу или интегрировать со своим сайтом;
  • - через приложение смартфона.

Возможности смс-рассылок

Чем крупнее бизнес или структура, тем более надежная и гибкая форма смс-оповещений клиентов требуется. По большому счету, нужен лишь канал передачи. А малое предпринимательство стремится задействовать информацию и ресурсы сервиса:

  • - готовые шаблоны сообщений;
  • - общую и собственную ответную статистику;
  • - перечень типичных инфоповодов;
  • - советы по количеству, времени, объему и содержанию смс-ок;
  • - помощь в формировании релевантного и “живого” адресного списка;
  • - статистику по поведенческим маркетинговым исследованиям и т.п.

Например, настройка смс-отправки через грамотный сервис повышает конверсии и окупаемость инвестиций от 15 до 75%! Огромный объем статистических маркетинговых данных по конкретным заказам помогает фирмам, оказывающим услуги рассылки sms, адаптироваться под ЦА в разных сферах бизнеса.

Тенденции в смс-маркетинге

На данный момент закрепилось несколько тенденций в массовой отправке текстовых сообщений:

  • - персонализация (обращение по имени, упоминание принадлежности к профессии, гендера, наличия детей или домашних питомцев и т.п.);
  • - предоставление выбора (право вообще отказаться от рассылаемой информации, выбор периодичности, тематики, инфоповодов смс, например, клиенты активно используют возможность настройки: “информировать только о скидках”, “товар в корзине стал дешевле”, “предложение в честь Дня рождения” и т.д.);
  • - кликабельность (побуждение к действию с предоставлением услуги или товара по ссылке внутри сообщения);
  • - эмоциональный отклик (эмодзи, смайлики из графических символов, эмоционально окрашенный контент).
Метки: Реклама

Опубликовано: 04.06.2019 в 15:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Одежда вызывающая огромный шквал эмоций

Свет и цвет в типичной квартире: полезные рекомендации от Mobilicasa

Чтобы второй хлеб уродился

Как защитить детей от падения из окна?

За газ

Русская Софи Лорен

Пионерлагерь как школа жизни

Вкусный пирог всегда выручит

Лолита грузит цветы самолётами

Как снимали «Т-34»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Одежда вызывающая огромный шквал эмоций

Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер! →

Обратите внимание

в Перми

Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения

Рассказываем, где и когда нельзя будет проехать
04.06.2019 в 18:45

Метки: в Перми, Анонс

Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей

Прямая линия пройдет 6 июня с 10 до 13 часов
04.06.2019 в 16:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Анонс

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

Пермяк похитил из кафе два барных стула

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения
04.06.2019 в 15:46

Метки: в Перми, Преступления

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Уникальная экспозиция вернется на место после проведения ремонтных работ
04.06.2019 в 15:39

Метки: в Перми, Культура

В России

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Лента новостей RSS каналы

Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер!Осторожно, бабушка! Неудержимая Татьяна Пельтцер!

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 04.06.19

Пермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движенияПермяков ждет целая серия перекрытий дорожного движения

Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателейПрокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазаниюБыстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

Пермяк похитил из кафе два барных стулаПермяк похитил из кафе два барных стула

В Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптурыВ Пермской художественной галерее закрыли зал деревянной скульптуры

Современные подходы массовых смс-рассылокСовременные подходы массовых смс-рассылок

Мотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. КрупскойМотовилиху ждет транспортный коллапс - с 13 июня перекроют ул. Крупской

5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

В Прикамье будут судить насильника-педофилаВ Прикамье будут судить насильника-педофила

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мостВ ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мостВ ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост

Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?Надолго ли похолодало и какой будет погода в июне?

Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округМедицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ

Строгановская премия-2019: как это было?Строгановская премия-2019: как это было?

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 03.06.19

В Пермском крае отключено аналоговое вещаниеВ Пермском крае отключено аналоговое вещание

Хрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в ПермиХрюша, Степашка и Филя навестили пациентов детского онкоцентра в Перми

У ГТРК «Пермь» появился новый сайтУ ГТРК «Пермь» появился новый сайт

Теперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещаниеТеперь только в «цифре». В Пермском крае отключили аналоговое вещание

Заветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденныхЗаветный чемоданчик. В Прикамье начали выдавать подарки для новорожденных

День города: запуск нового фонтана и праздничный маршрутДень города: запуск нового фонтана и праздничный маршрут

Вести Пермь. События недели 02.06.2019Вести Пермь. События недели 02.06.2019

«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа«Умный город» - это не фантастика, а реальная работа

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную