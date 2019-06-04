Современные подходы массовых смс-рассылок

Sms рассылка - востребованный и результативный инструмент маркетинга. Конверсии от текстовых сообщений в среднем выше на 17%, чем от предложений в инбоксе электронных почтовых ящиков. Статистика показывает, что клиенты более лояльны к информации, полученной в смс-ках, она воспринимается как более личная, адресная.

Виды и способы смс-рассылок

Бизнес, заинтересованный в эффективности вложений, использует специальные сервисы, рассылающие на телефонные номера адресатов сообщения. Рассылка сообщений бывает:

- приветственной;

- реактивационной;

- информационной;

- акционной;

- триггерной;

- праздничной и т.д.

Различные сервисы, осуществляющие доставку текстов через GSM, CDMA, с помощью клиентских API, поддерживающие работу через протоколы CRM, CMS, SMPP, HTTP/HTTPS и т.п., интегрированные с ecommerce-системами и SaaS-облачными инструментами, предлагают клиентам еще и собственные платформы: сайты, программы и приложения для массового информирования через sms.

Клиенту достаточно зарегистрироваться, создать в личном кабинете профиль с адресной книгой, шаблонами текстовых сообщений, протестировать работу сервиса и настроить время и объем рассылаемых смс. Удобство заключается в возможности выбора формы работы с этими службами:

- через личный кабинет на сайте сервиса;

- скачать на свой носитель программу или интегрировать со своим сайтом;

- через приложение смартфона.

Возможности смс-рассылок

Чем крупнее бизнес или структура, тем более надежная и гибкая форма смс-оповещений клиентов требуется. По большому счету, нужен лишь канал передачи. А малое предпринимательство стремится задействовать информацию и ресурсы сервиса:

- готовые шаблоны сообщений;

- общую и собственную ответную статистику;

- перечень типичных инфоповодов;

- советы по количеству, времени, объему и содержанию смс-ок;

- помощь в формировании релевантного и “живого” адресного списка;

- статистику по поведенческим маркетинговым исследованиям и т.п.

Например, настройка смс-отправки через грамотный сервис повышает конверсии и окупаемость инвестиций от 15 до 75%! Огромный объем статистических маркетинговых данных по конкретным заказам помогает фирмам, оказывающим услуги рассылки sms, адаптироваться под ЦА в разных сферах бизнеса.

Тенденции в смс-маркетинге

На данный момент закрепилось несколько тенденций в массовой отправке текстовых сообщений: