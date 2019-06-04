Современные подходы массовых смс-рассылок
Sms рассылка - востребованный и результативный инструмент маркетинга. Конверсии от текстовых сообщений в среднем выше на 17%, чем от предложений в инбоксе электронных почтовых ящиков. Статистика показывает, что клиенты более лояльны к информации, полученной в смс-ках, она воспринимается как более личная, адресная.
Виды и способы смс-рассылок
Бизнес, заинтересованный в эффективности вложений, использует специальные сервисы, рассылающие на телефонные номера адресатов сообщения. Рассылка сообщений бывает:
- - приветственной;
- - реактивационной;
- - информационной;
- - акционной;
- - триггерной;
- - праздничной и т.д.
Различные сервисы, осуществляющие доставку текстов через GSM, CDMA, с помощью клиентских API, поддерживающие работу через протоколы CRM, CMS, SMPP, HTTP/HTTPS и т.п., интегрированные с ecommerce-системами и SaaS-облачными инструментами, предлагают клиентам еще и собственные платформы: сайты, программы и приложения для массового информирования через sms.
Клиенту достаточно зарегистрироваться, создать в личном кабинете профиль с адресной книгой, шаблонами текстовых сообщений, протестировать работу сервиса и настроить время и объем рассылаемых смс. Удобство заключается в возможности выбора формы работы с этими службами:
- - через личный кабинет на сайте сервиса;
- - скачать на свой носитель программу или интегрировать со своим сайтом;
- - через приложение смартфона.
Возможности смс-рассылок
Чем крупнее бизнес или структура, тем более надежная и гибкая форма смс-оповещений клиентов требуется. По большому счету, нужен лишь канал передачи. А малое предпринимательство стремится задействовать информацию и ресурсы сервиса:
- - готовые шаблоны сообщений;
- - общую и собственную ответную статистику;
- - перечень типичных инфоповодов;
- - советы по количеству, времени, объему и содержанию смс-ок;
- - помощь в формировании релевантного и “живого” адресного списка;
- - статистику по поведенческим маркетинговым исследованиям и т.п.
Например, настройка смс-отправки через грамотный сервис повышает конверсии и окупаемость инвестиций от 15 до 75%! Огромный объем статистических маркетинговых данных по конкретным заказам помогает фирмам, оказывающим услуги рассылки sms, адаптироваться под ЦА в разных сферах бизнеса.
Тенденции в смс-маркетинге
На данный момент закрепилось несколько тенденций в массовой отправке текстовых сообщений:
- - персонализация (обращение по имени, упоминание принадлежности к профессии, гендера, наличия детей или домашних питомцев и т.п.);
- - предоставление выбора (право вообще отказаться от рассылаемой информации, выбор периодичности, тематики, инфоповодов смс, например, клиенты активно используют возможность настройки: “информировать только о скидках”, “товар в корзине стал дешевле”, “предложение в честь Дня рождения” и т.д.);
- - кликабельность (побуждение к действию с предоставлением услуги или товара по ссылке внутри сообщения);
- - эмоциональный отклик (эмодзи, смайлики из графических символов, эмоционально окрашенный контент).
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