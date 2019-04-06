Как оформить социальный вычет при покупке жилья

Социальный вычет на лечение - это далеко не единственный налоговый вычет, который можно оформить. Часть уплаченных вами налогов можно вернуть, например, при покупке жилья. В каких именно случаях и каким образом оформляется такой имущественный налоговый вычет, читайте в свежем номере популярного пермского еженедельника "Эфир".