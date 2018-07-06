Важные для города вопросы
На июньском пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты успели обсудить 23 важных для города и горожан вопроса. Расскажем о наиболее существенных.
Дети довольны - это главное!
По традиции «Час депутата» на июньском заседании был посвящен детскому летнему отдыху. Напомним, полномочия в этом вопросе в Прикамье распределены так: краевые власти отвечают за оздоровительную кампанию, а городские – за отдых. В детских лагерях уже прошли первые смены, пора подводить промежуточные итоги. Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, в частности, рассказала о том, как работает система бюджетной поддержки родителей, остановилась на вопросах безопасности и поведала об образовательных и развлекательных программах в детских лагерях. «Самая востребованная форма поддержки – сертификаты: их выдано уже более 9 тысяч, и это больше, чем в 2017 году. А возможностью компенсации части расходов в этом году воспользуются около 1200 семей», – сказала Людмила Гаджиева. Нововведение этого года – услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и палаточных лагерях: теперь этот вид отдыха стал бесплатным. Как и в прошлые годы, бесплатно предоставляются путевки в лагеря детям из семей, находящихся в социально опасном положении. В этом году по данной программе выдано около 500 путевок. Один из главных вопросов – безопасность. Людмила Гаджиева отметила, что перед началом летней кампании была проведена межведомственная приемка лагерей. Все они имеют паспорта безопасности, в зданиях установлены пожарные и тревожные сигнализации, видеонаблюдение. Контрольные проверки будут обязательно проводиться в течение лета. Что касается содержательной части детского отдыха, то здесь поиск новых форматов идет каждый год. Этим летом, например, появились тематические отряды правоохранительной направленности. Традиционно дети очень любят лагеря, в которых реализуют авторские программы, тематические и творческие смены.
Обсудили депутаты и проблемные вопросы. Среди них – сложность в организации палаточных лагерей (слишком много предписаний и ограничений) и детских сплавов (маршруты приходят в негодность), а также плохие дороги к некоторым лагерям. В обсуждении принимала участие замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. Она рассказала, что сейчас минсоц совместно с минтрансом проводит полную ревизию подъездных дорог ко всем лагерям края, и до 1 августа комитету по социальной политике будет представлена вся информация по решению этого вопроса. Другие проблемные вопросы также будут взяты под совместный контроль депутатов и правительства края. Надежда Подъянова подчеркнула, что в целом Роспотребнадзор положительно оценивает организацию летнего детского отдыха в крае, никаких замечаний у контролирующего органа нет. В диалоге принимала участие и уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова. «Подготовку отдыха для детей края можно оценить положительно, – сказала она. – Побывав в некоторых лагерях, мы увидели самое главное – дети довольны! Их хорошо кормят, им весело и интересно – лагеря подготовили хорошие качественные программы».
«Важно, что сегодня депутаты, министерство соцразвития края и уполномоченный по правам ребенка обсуждают вопросы детского отдыха совместно, – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Безусловно, нам есть над чем работать, все проблемы будем решать и учтем при подготовке к следующему оздоровительному сезону. Если же давать оценку в целом, то... Знаете, столько положительных отзывов мы слышим от ребят! «Не хотим уезжать домой!», «Мы нашли новых друзей!», «Здесь так интересно!» Это вселяет большой оптимизм!»
Новый детский сад и три бюджета
За последние 4 года в Перми было создано более 8,5 тысяч мест в детских садах, но проблема с местами в них остается. Поэтому на июньском заседании депутаты «сверх плана» рассмотрели вопрос о приобретении в муниципальную собственность нового детского сада по улице Грибоедова. С предложением выступила мэрия Перми. По словам замглавы города Людмилы Гаджиевой, появление этого детского сада позволит решить вопрос с предоставлением мест в микрорайоне Ива. Пока муниципальных садов там нет, дети вынуждены посещать садики на Городских Горках и Садовом, но в этих микрорайонах тоже живут дети, и мест всем не хватает. На данный момент трехэтажное здание детсада по улице Грибоедова уже введено в эксплуатацию, для него закуплено оборудование. Садик рассчитан на 288 детей, здесь есть пищеблок, залы для физкультурных и музыкальных занятий, обустроены пандусы, есть лифт. Остается лишь принять решение о выкупе детсада у строительной организации. Свое мнение депутатам высказала присутствовавшая на заседании министр образования Пермского края Раиса Кассина: «Этот объект необходим городу. На мой взгляд, власти Перми действуют планомерно и последовательно, в ближайшие несколько лет планируется введение еще нескольких детских садов за счет федерального и краевого бюджетов».
Предлагаемая цена сделки – 248 миллионов рублей. Покупка планируется «в складчину»: 119,6 миллиона – из федерального бюджета, 44,2 миллиона – из бюджета Пермского края, 84,2 миллиона – из бюджета города. Однако эта цена показалась депутатам завышенной, во время обсуждения вопроса они отметили, что для принятия взвешенного решения им не хватает полной информации по сделке, задали вопросы по ценообразованию и указали на необходимость экономико-правовой экспертизы. После длительных консультаций депутаты проголосовали за принятие решения, но внесли поправку к проекту: решение вступит в силу только после дополнительной экспертизы оценки стоимости объекта. Депутат от Городских Горок и Садового Ирина Горбунова довольна решением коллег: «Это садик нам необходим. Сейчас родители по всей Мотовилихе должны искать места для своих детей – это неправильно. Сегодня были решены две большие проблемы: мы не потеряли федеральные средства и теперь сможем обеспечить наших детишек на Иве местами в детском саду, причем в шаговой доступности. А поправка, которую мы внесли, говорит о том, что, возможно, будет проведена корректировка цены и городу удастся сэкономить часть средств».
Финансы для Доступной среды
Решение о софинансировании расходов при благоустройстве дворов Пермская городская Дума приняла давно. Программа реализуется не первый год, в перечне работ – ремонт дворовых проездов, тротуаров, ограждений, освещения, установка урн и скамеек. На июньском заседании депутаты утвердили расширение этого списка. «К перечню работ добавили установку пандусов и поручней, а также монтаж тактильных плиток для людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал председатель комитета по городскому хозяйству депутат Вячеслав Григорьев. – Установка будет проводиться за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. В целом в 2018 году на благоустройство дворов выделено более 52 миллионов рублей». Отметим, что выполнение работ носит заявительный характер. Если вы хотите, чтобы в вашем дворе были проведены работы по этой программе, необходимо обратиться с заявлением в районную администрацию.
Гимн Перми
На пленарном заседании депутаты также единогласно утвердили несколько поправок в Устав Перми. По словам Юрия Уткина, изменения в главный документ города были внесены в рабочем порядке с целью приведения его в соответствие с федеральным законом. Например, были уточнены полномочия городской администрации, главы города Перми и Пермской городской Думы, формы участия жителей в местном самоуправлении и некоторые другие правовые процедуры. Никаких затрат из городского бюджета эти изменения не потребуют. Об одном изменении Юрий Уткин рассказал подробнее: «Сегодня депутаты закрепили в Уставе идею создания гимна Перми как официального символа города. К созданию гимна мы привлечем талантливых творческих людей, которых у нас в городе немало, а затем вместе с профессионалами и жителями города выберем лучший вариант гимна, который и станет музыкальной визитной карточкой Перми».
Планировать правильно
На первом летнем заседании депутаты внесли некоторые изменения и в Генплан города Перми. Речь идет о размещении системы газоснабжения в микрорайоне Пихтовая стрелка в Мотовилихе и системы водоотведения в Кировском районе. Кроме того, депутаты в целом обсудили подходы к работе с одним из главных городских документов, причем не только на пленарном заседании, но и накануне – на заседаниях профильных комитетов. «Считаю, что нам необходимо упорядочить и систематизировать работу с Генпланом. Практика точечных изменений неэффективна, – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Будем действовать комплексно: вместе с администрацией города формировать пакет предложений, проводить анализ по всем отраслям».
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