Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← В Перми благоустраивают скверы

Важные для города вопросы

На июньском пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты успели обсудить 23 важных для города и горожан вопроса. Расскажем о наиболее существенных.

Дети довольны - это главное!

По традиции «Час депутата» на июньском заседании был посвящен детскому летнему отдыху. Напомним, полномочия в этом вопросе в Прикамье распределены так: краевые власти отвечают за оздоровительную кампанию, а городские – за отдых. В детских лагерях уже прошли первые смены, пора подводить промежуточные итоги. Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, в частности, рассказала о том, как работает система бюджетной поддержки родителей, остановилась на вопросах безопасности и поведала об образовательных и развлекательных программах в детских лагерях. «Самая востребованная форма поддержки – сертификаты: их выдано уже более 9 тысяч, и это больше, чем в 2017 году. А возможностью компенсации части расходов в этом году воспользуются около 1200 семей», – сказала Людмила Гаджиева. Нововведение этого года – услуга по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и палаточных лагерях: теперь этот вид отдыха стал бесплатным. Как и в прошлые годы, бесплатно предоставляются путевки в лагеря детям из семей, находящихся в социально опасном положении. В этом году по данной программе выдано около 500 путевок. Один из главных вопросов – безопасность. Людмила Гаджиева отметила, что перед началом летней кампании была проведена межведомственная приемка лагерей. Все они имеют паспорта безопасности, в зданиях установлены пожарные и тревожные сигнализации, видеонаблюдение. Контрольные проверки будут обязательно проводиться в течение лета. Что касается содержательной части детского отдыха, то здесь поиск новых форматов идет каждый год. Этим летом, например, появились тематические отряды правоохранительной направленности. Традиционно дети очень любят лагеря, в которых реализуют авторские программы, тематические и творческие смены.

Обсудили депутаты и проблемные вопросы. Среди них – сложность в организации палаточных лагерей (слишком много предписаний и ограничений) и детских сплавов (маршруты приходят в негодность), а также плохие дороги к некоторым лагерям. В обсуждении принимала участие замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. Она рассказала, что сейчас минсоц совместно с минтрансом проводит полную ревизию подъездных дорог ко всем лагерям края, и до 1 августа комитету по социальной политике будет представлена вся информация по решению этого вопроса. Другие проблемные вопросы также будут взяты под совместный контроль депутатов и правительства края. Надежда Подъянова подчеркнула, что в целом Роспотребнадзор положительно оценивает организацию летнего детского отдыха в крае, никаких замечаний у контролирующего органа нет. В диалоге принимала участие и уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова. «Подготовку отдыха для детей края можно оценить положительно, – сказала она. – Побывав в некоторых лагерях, мы увидели самое главное – дети довольны! Их хорошо кормят, им весело и интересно – лагеря подготовили хорошие качественные программы».

«Важно, что сегодня депутаты, министерство соцразвития края и уполномоченный по правам ребенка обсуждают вопросы детского отдыха совместно, – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Безусловно, нам есть над чем работать, все проблемы будем решать и учтем при подготовке к следующему оздоровительному сезону. Если же давать оценку в целом, то... Знаете, столько положительных отзывов мы слышим от ребят! «Не хотим уезжать домой!», «Мы нашли новых друзей!», «Здесь так интересно!» Это вселяет большой оптимизм!»

Новый детский сад и три бюджета

За последние 4 года в Перми было создано более 8,5 тысяч мест в детских садах, но проблема с местами в них остается. Поэтому на июньском заседании депутаты «сверх плана» рассмотрели вопрос о приобретении в муниципальную собственность нового детского сада по улице Грибоедова. С предложением выступила мэрия Перми. По словам замглавы города Людмилы Гаджиевой, появление этого детского сада позволит решить вопрос с предоставлением мест в микрорайоне Ива. Пока муниципальных садов там нет, дети вынуждены посещать садики на Городских Горках и Садовом, но в этих микрорайонах тоже живут дети, и мест всем не хватает. На данный момент трехэтажное здание детсада по улице Грибоедова уже введено в эксплуатацию, для него закуплено оборудование. Садик рассчитан на 288 детей, здесь есть пищеблок, залы для физкультурных и музыкальных занятий, обустроены пандусы, есть лифт. Остается лишь принять решение о выкупе детсада у строительной организации. Свое мнение депутатам высказала присутствовавшая на заседании министр образования Пермского края Раиса Кассина: «Этот объект необходим городу. На мой взгляд, власти Перми действуют планомерно и последовательно, в ближайшие несколько лет планируется введение еще нескольких детских садов за счет федерального и краевого бюджетов».

Предлагаемая цена сделки – 248 миллионов рублей. Покупка планируется «в складчину»: 119,6 миллиона – из федерального бюджета, 44,2 миллиона – из бюджета Пермского края, 84,2 миллиона – из бюджета города. Однако эта цена показалась депутатам завышенной, во время обсуждения вопроса они отметили, что для принятия взвешенного решения им не хватает полной информации по сделке, задали вопросы по ценообразованию и указали на необходимость экономико-правовой экспертизы. После длительных консультаций депутаты проголосовали за принятие решения, но внесли поправку к проекту: решение вступит в силу только после дополнительной экспертизы оценки стоимости объекта. Депутат от Городских Горок и Садового Ирина Горбунова довольна решением коллег: «Это садик нам необходим. Сейчас родители по всей Мотовилихе должны искать места для своих детей – это неправильно. Сегодня были решены две большие проблемы: мы не потеряли федеральные средства и теперь сможем обеспечить наших детишек на Иве местами в детском саду, причем в шаговой доступности. А поправка, которую мы внесли, говорит о том, что, возможно, будет проведена корректировка цены и городу удастся сэкономить часть средств».

Финансы для Доступной среды

Решение о софинансировании расходов при благоустройстве дворов Пермская городская Дума приняла давно. Программа реализуется не первый год, в перечне работ – ремонт дворовых проездов, тротуаров, ограждений, освещения, установка урн и скамеек. На июньском заседании депутаты утвердили расширение этого списка. «К перечню работ добавили установку пандусов и поручней, а также монтаж тактильных плиток для людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал председатель комитета по городскому хозяйству депутат Вячеслав Григорьев. – Установка будет проводиться за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. В целом в 2018 году на благоустройство дворов выделено более 52 миллионов рублей». Отметим, что выполнение работ носит заявительный характер. Если вы хотите, чтобы в вашем дворе были проведены работы по этой программе, необходимо обратиться с заявлением в районную администрацию.

Гимн Перми

На пленарном заседании депутаты также единогласно утвердили несколько поправок в Устав Перми. По словам Юрия Уткина, изменения в главный документ города были внесены в рабочем порядке с целью приведения его в соответствие с федеральным законом. Например, были уточнены полномочия городской администрации, главы города Перми и Пермской городской Думы, формы участия жителей в местном самоуправлении и некоторые другие правовые процедуры. Никаких затрат из городского бюджета эти изменения не потребуют. Об одном изменении Юрий Уткин рассказал подробнее: «Сегодня депутаты закрепили в Уставе идею создания гимна Перми как официального символа города. К созданию гимна мы привлечем талантливых творческих людей, которых у нас в городе немало, а затем вместе с профессионалами и жителями города выберем лучший вариант гимна, который и станет музыкальной визитной карточкой Перми».

Планировать правильно

На первом летнем заседании депутаты внесли некоторые изменения и в Генплан города Перми. Речь идет о размещении системы газоснабжения в микрорайоне Пихтовая стрелка в Мотовилихе и системы водоотведения в Кировском районе. Кроме того, депутаты в целом обсудили подходы к работе с одним из главных городских документов, причем не только на пленарном заседании, но и накануне – на заседаниях профильных комитетов. «Считаю, что нам необходимо упорядочить и систематизировать работу с Генпланом. Практика точечных изменений неэффективна, – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Будем действовать комплексно: вместе с администрацией города формировать пакет предложений, проводить анализ по всем отраслям».

Метки: в Перми, Власть, СМИ

Опубликовано: 06.07.2018 в 16:54 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

В Перми благоустраивают скверы

В Перми объявлен конкурс семейных историй

Кто получил золотую «Нику»?

На эспланаде открылся «Лето Парк»

Что обещает «Звездный путь»?

Как отличить простуду от аллергии?

Вы знаете, чем гордится павлин?

Культовому фильму «Золотой телёнок» - 50 лет

Спасаем урожай

Почему именно Пермь принимает «Щит России»?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми благоустраивают скверы

Обратите внимание

в Перми

«Крымские мотивы» в Горьковке

В Пермской краевой библиотеке имени Горького открылась персональная выставка художника Сергея Подреза под названием Крымские мотивы.
06.07.2018 в 17:12

Метки: в Перми, Культура

Важные для города вопросы

На июньском пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты успели обсудить 23 важных для города и горожан вопроса.
06.07.2018 в 16:54

Метки: в Перми, Власть, СМИ

«Октябрь» открывается в июле

Детский развлекательный центр Октябрь в Перми исправил замечания специалистов МЧС и прокуратуры по противопожарной безопасности. 9 июля здесь пройдет день открытых дверей.
06.07.2018 в 16:34

Метки: в Перми, Общество

В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

В рамках международного образовательного проекта с таким названием всю ближайшую неделю в частной филармонии Триумф пройдет открытый лекторий. Ведущие российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и городского планирования выступят со своими предложениями по обустройству знаковых мест краевой столицы.
06.07.2018 в 16:16

Метки: в Перми, Культура, Общество

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.

Новости культуры. Пермь. В выпуске: - литературные прогулки по Перми; - гость студии Степан Сопко, актер Пермского ТЮЗа.
06.07.2018 в 16:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

В России

«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

Напомним, накануне туристическая компания «Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры до 30 сентября.
06.07.2018 в 11:28

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Деньги, Общество

Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот

У них та же форма, что и у призывников, вот только они старше и в войска отправились добровольцами.
06.07.2018 в 10:41

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток

Количество выявленных взяток в Прикамье в январе-мае выросло в 4 раза.
05.07.2018 в 13:04

Метки: В России, в Пермском крае, Радио, Официально

В научные роты ВС РФ отправляются 6 прикамских призывников

Все призывники - с высшим образованием и учёными степенями, а местом будущей службы станут институты Минобороны и военно-космические войска.
05.07.2018 в 12:14

Метки: в Перми, В России, Радио

«Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки

В пермской туристической гильдии уверяют, тревогу бить рано – все туристы были застрахованы.
05.07.2018 в 09:13

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Лента новостей RSS каналы

«Крымские мотивы» в Горьковке«Крымские мотивы» в Горьковке

Важные для города вопросыВажные для города вопросы

«Октябрь» открывается в июле«Октябрь» открывается в июле

В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.

В Перми благоустраивают скверыВ Перми благоустраивают скверы

В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»

Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланадыПермяки выбрали будущий облик пермской эспланады

«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпусаС 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса

Отстоять права на «права»Отстоять права на «права»

«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.

Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных ротИз Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот

Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитомГлава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом

Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»

Успеть к началу учебного годаУспеть к началу учебного года

«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей

Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городуПермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу

Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКСПермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС

Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срокВиновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.

Обвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестомОбвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестом

Губернатор края находится с рабочей поездкой в КудымкареГубернатор края находится с рабочей поездкой в Кудымкаре

Акционерное общество «ПНИТИ» празднует 55-летний юбилейАкционерное общество «ПНИТИ» празднует 55-летний юбилей

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную