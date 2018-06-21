Почему именно Пермь принимает «Щит России»?
Почему именно Пермь принимает Межрегиональный Фестиваль военно-патриотических телерадипрограмм «Щит России - 2018»? Читайте в свежем номере газеты "Эфир".
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Почему именно Пермь принимает Межрегиональный Фестиваль военно-патриотических телерадипрограмм «Щит России - 2018»? Читайте в свежем номере газеты "Эфир".
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