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← Пермяки фотографируются с Георгием Бурковым

Кто может стать добровольцем Пермского международного марафона?

добровольцы

Кто может стать добровольцем Пермского международного марафона и поступить в «Школу спортивного волонтера»? Читайте свежий номер газеты "Эфир"!

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 14.06.2018 в 18:12 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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