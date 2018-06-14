Пермяки фотографируются с Георгием Бурковым

В Перми теперь можно навестить и сфотографироваться с любимым актером Эльдара Рязанова, Георгием Бурковым. Культовые фильмы режиссёра «Ирония судьбы», «Гараж» и другие без Георгия Ивановича представить невозможно. Такой подарок пермякам к юбилею города создал известный пермский скульптор Алексей Залазаев. Подробности в свежем номере газеты "Эфир".