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На экране - Чемпионат мира по футболу FIFA - 2018
Пермь не принимает Чемпионат мира по футболу FIFA - 2018, тем не менее, жители и гости краевого центра смогут посмотреть прямые трансляции на супербольших экранах. Подробности - в газете "Эфир".
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