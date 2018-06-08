Какие «скелеты» хранятся в шкафу Сергея Маковецкого?
Накануне 60-летнего юбилея Сергея Маковецкого газета "Эфир" публикует статью о популярном актере. Какие «скелеты» хранятся в шкафу любимого артиста театра и кино, кто придумал реплику из «Ликвидации»: «Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись!» - читайте в свежем номере газеты "Эфир".
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