Какие «скелеты» хранятся в шкафу Сергея Маковецкого?

Накануне 60-летнего юбилея Сергея Маковецкого газета "Эфир" публикует статью о популярном актере. Какие «скелеты» хранятся в шкафу любимого артиста театра и кино, кто придумал реплику из «Ликвидации»: «Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись!» - читайте в свежем номере газеты "Эфир".