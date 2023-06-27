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"Русский завтрак": привычные блюда заиграли новыми красками
Алексей Субботин, основатель и шеф-повар кафе-музея «Пермская кухня»: "Очень такой нестандартный, как я считаю, царский рецепт. Это не сырники с чем-то сладким — медом или сгущенным молоком. Здесь мы пошли по другому пути — решили предложить сырники и так, чтобы они были необычными".
Проект «Русский завтрак» создан компанией «ЭкоНива» в партнерстве с мультиформатной сетью «Лента» и «Гастрономической картой России».
Участниками проекта «Русский завтрак» стали 20 отечественных шеф- поваров, рестораторов и отельеров, которые в своих регионах рассказывают, как сочетать обычные продукты так, чтобы привычные блюда заиграли новыми красками.Подобные мастер-классы проходят в 20 регионах России. С одним неизменным условием: используются только натуральные молочные продукты с признанным качеством. Алексей Субботин представит ещё 3 авторских завтрака: кашу, блюдо из яиц и сыра и молочный десерт. Рецепты Алексея и других участников проекта можно узнать на сайте «Русский завтрак».
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