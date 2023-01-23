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В Пермском крае на соцконтракты в этом году выделено более 550 млн рублей
Напомним, воспользоваться этой мерой социальной поддержки могут семьи с низкими доходами и многодетные родители. Заключить соцконтракт можно по нескольким направлениям: открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства и помощь в трудоустройстве. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Контракт будет действовать один год. Подать заявление для его заключения можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале, эта мера поддержки востребована у жителей региона.
«Иногда людям, оказавшимся в трудной ситуации, надо просто помочь сделать первый шаг, чтобы они обрели уверенность в своих силах и начали новую жизнь», – написал Дмитрий Махонин.
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