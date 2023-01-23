Пермская синематека запустила серию кинопрогулок по Перми

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Следующая встреча - 25 января. В 19:00 состоится лекция Вячеслава Дегтярникова о жизни и творчестве Варлама Шаламова и показ фильма режиссера Павла Печенкина «Варлам Шаламов. Опыт юноши».
1 февраля пройдет лекция Владимира Гладышева — председателя Пермского общества краеведения, члена Союза писателей России, и показ фильма Бориса Караджева «Тринадцать ночей». Фильм является психологической реконструкцией почти двухнедельной ссылки Осипа Мандельштама в Чердыни. Вход на все мероприятия киноцентра «Премьер» свободный.
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