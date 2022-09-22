Депутаты Заксобрания приняли законопроект об увеличении социальных расходов бюджета
В связи с тем, что доходы бюджета увеличены на 2022 год на 3,9 млрд руб., на 2023 год на 1,7 млрд руб. и на 2024 год на 1,1 млрд руб., будут направлены дополнительные средства на ряд направлений. В том числе 671,8 млн руб. выделяется на финансовое обеспечение медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилю «Онкология».
Порядка 193,3 млн руб. направляется в муниципалитеты в виде дополнительной дотации. Это позволит произвести повышение зарплат работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина.
Депутаты поддержали выделение 1,3 млрд руб. на финансовое обеспечение затрат, необходимых для своевременной достройки домов в микрорайоне «Любимов».
Еще порядка 500 млн руб. направляется в текущем году на поддержку агропромышленного комплекса. Часть из них будет направлена на реализацию инвестпроектов сельхозпроизводителей, оставшиеся средства – на возмещение затрат по свиноводству.
На 500 млн руб. будет пополнен резервный фонд Правительства Пермского края.
Кроме того, предусмотрены новые дополнительные расходы на плановый период 2023-2024 гг., по 1,4 млрд руб. на содержание дорог в центральном планировочном районе г. Перми. Эти полномочия с 2023 года передаются от муниципалитета к краевым властям.
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