Депутаты Заксобрания приняли законопроект об увеличении социальных расходов бюджета

На пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания поддержали законопроект о внесении изменений в региональный закон «О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который направлен на увеличение социальных расходов на текущий год и предполагает увеличение финансирования на нужды здравоохранения, поддержку ряда категорий населения и на другие цели.В связи с тем, что доходы бюджета увеличены на 2022 год на 3,9 млрд руб., на 2023 год на 1,7 млрд руб. и на 2024 год на 1,1 млрд руб., будут направлены дополнительные средства на ряд направлений. В том числе 671,8 млн руб. выделяется на финансовое обеспечение медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилю «Онкология».Порядка 193,3 млн руб. направляется в муниципалитеты в виде дополнительной дотации. Это позволит произвести повышение зарплат работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина.Депутаты поддержали выделение 1,3 млрд руб. на финансовое обеспечение затрат, необходимых для своевременной достройки домов в микрорайоне «Любимов».Еще порядка 500 млн руб. направляется в текущем году на поддержку агропромышленного комплекса. Часть из них будет направлена на реализацию инвестпроектов сельхозпроизводителей, оставшиеся средства – на возмещение затрат по свиноводству.На 500 млн руб. будет пополнен резервный фонд Правительства Пермского края.Кроме того, предусмотрены новые дополнительные расходы на плановый период 2023-2024 гг., по 1,4 млрд руб. на содержание дорог в центральном планировочном районе г. Перми. Эти полномочия с 2023 года передаются от муниципалитета к краевым властям.