Регион усиливает бюджеты территорий

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Так, изменения бюджетного процесса предполагает возвращение на уровень региона полномочий по сбору налога на транспорт. По информации правительства, уровень задолженности по данному виду налога с 2008 года, когда он был передан на местный уровень, вырос с 29% до 52%. В планах правительства – повысить собираемость путем активной работы с налоговой службой и службой судебных приставов. В то же время, выпадающие доходы местных бюджетов будут восполнены с помощью увеличения дотаций, а также дополнительных доходов от налога по упрощенной системе налогообложения, которые будут поступать в казну муниципалитета по дифференцированным нормативам.
Помимо этого муниципалитеты получат 100% поступлений от налога на профессиональный доход. Все соответствующие изменения также предусмотрены принятым проектом закона.Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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