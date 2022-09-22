Регион усиливает бюджеты территорий

На заседании краевого парламента приняты изменения в закон о методиках межбюджетных трансфертов и закон о бюджетном процессе.Так, изменения бюджетного процесса предполагает возвращение на уровень региона полномочий по сбору налога на транспорт. По информации правительства, уровень задолженности по данному виду налога с 2008 года, когда он был передан на местный уровень, вырос с 29% до 52%. В планах правительства – повысить собираемость путем активной работы с налоговой службой и службой судебных приставов. В то же время, выпадающие доходы местных бюджетов будут восполнены с помощью увеличения дотаций, а также дополнительных доходов от налога по упрощенной системе налогообложения, которые будут поступать в казну муниципалитета по дифференцированным нормативам.Помимо этого муниципалитеты получат 100% поступлений от налога на профессиональный доход. Все соответствующие изменения также предусмотрены принятым проектом закона.Подробности выяснял Сергей Овчинников.