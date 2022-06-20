На "Протон-ПМ" готовят к запуску новую производственную площадку

На заводе "Протон-ПМ" провели испытания новых производственных установок, которые позволят предприятию начать серийное производство новых двигателей для российских ракетоносителей "Ангара". Подготовка идет серьезная, соответственно требованиям главного заказчика - НПО "Энергомаш". Новая производственная площадка предприятия «Протон-ПМ» в Новых Лядах создана под экологические чистые двигатели ракет «Ангара». Компоненты топлива: кислород — керосин. Пуско-наладка практически завершена, испытания пройдены еще в апреле, к запуску готовится новое оборудование для обезжиривания деталей и сборочных единиц ракетного двигателя РД-191М. Компоненты топлива, кислород — керосин плохо реагируют на любые загрязнения. Степень надежности изделия напрямую зависит от качества очистки. Серийное производство должно иметь свою культуру. Задачу ставит разработчик и заказчик двигателя "Ангары" - НПО "Энергомаш"Пётр Лёвочкин, заместитель генерального директора – главный конструктор АО «НПО Энергомаш»: «Сегодня "Протону" предстоит пройти большую работу по повышению культуры производства, повышению качества производства, и освоению тех технологических процессов, которых у них до этого не было, по термообезжириванию, подготовке деталей под кислород, и так далее". Высокие требования предъявлялись и к компании-изготовителю нового оборудования по обезжириванию узлов и деталей, Научно-исследовательскому институту «Гермес» из Златоуста. Александр Казаков, начальник отдела пневмовакуумных испытаний АО «НИИ Гермес» (г. Златоуст): "Требования по очистке очень высокие для этих изделий, но я так скажу - это оборудование полностью выполняет эту задачу". Требование чистоты - главное, но не единственное, экономичность, экологичность. Все это достигается за счет системы регенерации. Рабочая жидкость работает в камере очистки, восстанавливается и снова идет в дело.Коэффициент надежности двигателя РД-276, знаменитой ракеты «Протон-М», превышал 99%. За счет масштабной модернизации производства, в том числе нового комплекса обработки под кислород, надежность двигателей «Ангары» может стать стопроцентной.Андрей Жарков, главный инженер АО «Протон-ПМ»: «Это наша задача и цель которую мы перед собой ставим, и несомненно будем ее достигать» В цехе, где будет проходить окончательная сборка ракетного двигателя, нанесено новое напольное покрытие. Требование то же — абсолютная чистота на производстве.Андрей Жарков, главный инженер АО «Протон-ПМ»: «Данное покрытие дает безусловную чистоту сборочного цеха, чтобы обеспечить качество и чистоту сборки изделия»Сложный в производстве по сравнению с предшественниками, РД-191М имеет ряд безусловных преимуществ. Главное из которых — безопасность для окружающей среды. В составе топлива попросту нет опасных компонентов. А запуск серийного производства модифицированного двигателя поможет сделает «Ангару» самой востребованной ракетой-носителем России.Пётр Лёвочкин, заместитель генерального директора – главный конструктор АО «НПО Энергомаш»: «Можно говорить о том, что с помощью ракеты «Ангара» в дальнейшем, будут выводится все полезные нагрузки РФ, любой массы, а может даже наших иностранных партнеров, которые сочтут нужным заказать у нас эту ракету, вплоть до пилотируемых транспортных кораблей, а также модулей российской орбитальной станции»Серийное производство РД-191М передано на «Протон-ПМ», и Пермь серьезно готовится. В этом году здесь планируют освоить технологию сборки модифицированного двигателя для ракеты-носителя «Ангара», а в 2023-м — ввести новый сборочный цех в эксплуатацию.