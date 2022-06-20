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В Пермском крае стартовал региональный проект «Тренер нашего двора»
Как рассказали в краевом Минспорта, занятия будут проходить не реже двух раз в неделю на спортивных объектах общего доступа в период до 15 сентября. При этом для обеспечения процесса каждый тренер получил оборудование и инвентарь на сумму до 30 тыс. руб. В рамках регионального проекта будут проводиться занятия по таким видам спорта, как бадминтон, баскетбол (стритбол), волейбол, легкая атлетика, фитнес-аэробика, футбол, общая физическая подготовка (ОФП), северная ходьба, флорбол.
С итоговым списком победителей и местами занятий можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.
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