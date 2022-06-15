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← В городских лесах Перми началась повторная противоклещевая обработка

На Восточном обходе автобус врезался в КамАЗ

Сегодня в Перми на Восточном обходе произошло ДТП с автобусом. В результате пострадали два человека. 31-летнюю женщину-кондуктора госпитализировали в больницу, а 45-летней пассажирке оказали медицинскую помощь на месте аварии.
"Водитель рейсового автобуса НЕФАЗ, сообщением "Добрянка - Пермь" при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем КамАЗ, - сообщили в Управлении МВД по городу Перми.
Обстоятельства аварии устанавливаются.

Опубликовано: 15.06.2022 в 19:06 в рубрике - Радио Пермского края

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← В городских лесах Перми началась повторная противоклещевая обработка

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