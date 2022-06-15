На Восточном обходе автобус врезался в КамАЗ
"Водитель рейсового автобуса НЕФАЗ, сообщением "Добрянка - Пермь" при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем КамАЗ, - сообщили в Управлении МВД по городу Перми.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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