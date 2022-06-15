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В городских лесах Перми началась повторная противоклещевая обработка
Специалисты Пермского городского лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением тёплой погоды, поэтому лучше ограничить посещения лесов. Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала сезона от укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья, в том числе 2158 детей.
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