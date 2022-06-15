Пермский край представит свои возможности на ПМЭФ-2022

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, цель подписания документов о долгосрочном взаимодействии – обеспечение основы для экономического, социального и финансового развития Пермского края. Для этого соглашения будут заключены с институтами развития, банковской сферой и крупными компаниями. Среди них АО «Сбербанк Лизинг», «Почта России», «Свеза» и др. На площадке форума губернатор Пермского края также проведет ряд встреч с руководством федеральных ведомств и промышленных предприятий.
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