В Прикамье официально стартовала летняя оздоровительная кампания
В Прикамье официально стартовала летняя оздоровительная кампания. Первые смены уже открыли лагеря в Перми, Кунгуре, Соликамске, Березниках. Сейчас в них отдыхает порядка двух с половиной тысяч детей.
«Организаторы летней кампании провели большую подготовительную работу. Взрослые постарались, чтобы дети проводили время не только интересно, но и комфортно и безопасно. Отличием этого года стало внесение Роспотребназором ряда послаблений в «ковидные» санитарные правила. Разрешено проведение межотрядных мероприятий на открытом воздухе, выезд детей на экскурсии за пределы лагеря, а также проведение встреч с родителями на специально отведенной лагерем территории", - рассказал руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих.
Всего в этом году в Прикамье будут работать почти 1100 лагерей, из которых 49 - это загородные и санаторные учреждения, порядка тысячи - лагеря дневных форм, а также профильные и палаточные.
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