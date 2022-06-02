Таксист заблокировал движение междугородних автобусов
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2022
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У большегруза лопнуло колесо. В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Чусовом
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